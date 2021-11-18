КБР наградили дипломом правительства РФ за наилучшие показатели в дорожном нацпроекте

НАЛЬЧИК, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ наградило Кабардино-Балкарию (КБР) дипломом за наилучшие показатели в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" за 2021 год. Об этом сообщил в четверг глава региона Казбек Коков на своей странице в Instagram.

"Сегодня в Москве в рамках семинара-совещания по вопросу стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года состоялось награждение регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". За достижение наилучших показателей по итогам 2021 года правительством РФ Кабардино-Балкарская Республика награждена дипломом и памятной наградой", - написал Коков.

Оценка регионов производилась по ряду показателей: организация проектных работ, контрактация, качество выполнения, использование современных технологий, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Мы завершаем реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году и готовимся к следующему. Из 183 ремонтируемых дорожных объектов работы сейчас полностью завершены на 170, по оставшимся техническая готовность составляет более 92%. Приведено в нормативное состояние 116 км региональных и местных автомобильных дорог, устроено порядка 37 км линий наружного освещения, на опасных участках установлено барьерное ограждение, по новым национальным стандартам обустроено 116 пешеходных переходов", - уточнил глава КБР.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.