Посольство РФ в Дании не уверено в беспристрастности судей по делу российского ученого

СТОКГОЛЬМ, 18 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Дании ставит под сомнение беспристрастность судей, рассматривавших дело российского ученого Алексея Никифорова, обвиненного в шпионаже. Об этом говорится в комментарии дипмиссии.

"С сожалением отмечаем, что в ходе апелляционного разбирательства судом не были приняты во внимание аргументы защиты. В этой связи серьезные сомнения вызывает беспристрастность судей, рассматривавших дело. Тем более что сам Алексей Никифоров свою вину не признает", - отметили в дипмиссии.

Российское посольство в Дании будет продолжать оказывать соотечественнику необходимую консульскую помощь и добиваться его досрочного освобождения, подчеркнуто в заявлении.

Западный апелляционный суд Дании оставил в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, обвиненному в шпионаже, сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе судебной инстанции. Вердикт по обжалованию судебного решения, согласно которому 36-летнему гражданину РФ было предъявлено обвинение в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса, был вынесен в среду. Дело рассматривалось в режиме закрытого судебного заседания.

Никифоров обжаловал решение суда Ольборга от 10 мая, приговорившего его к трем годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Основные слушания по делу проходили в апреле в течение семи дней в закрытом режиме. Датская прокуратура сообщила в начале декабря прошлого года о предъявлении обвинения в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимого, который находился под стражей с начала июля 2020 года, подозревали также в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.