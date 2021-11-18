В Карелии увеличили количество оплачиваемых дней отдыха после вакцинации от COVID-19

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии в четверг одобрили в первом, втором и окончательном чтении законопроект об увеличении до двух дней оплачиваемого отдыха после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"На практике часто недомогания появляются к вечеру или ночью. Мы предложили выделить два выходных дня - в день вакцинации и последующий день, чтобы человек смог восстановиться. Реакция после прививки не является побочной, но организму требуется отдых", - приводит пресс-службе слова зампредседателя комитета по здравоохранению и социальной политике, а также главного врача петрозаводской поликлиники № 4 Ольги Билко.

Закон об одном оплачиваемом выходном дне для вакцинации от новой инфекции был принят в Карелии в июле 2021 года. Он был направлен на стимулирование темпов прививочной кампании, чтобы граждане могли освободить день на рабочей недели для вакцинации. Оплачиваемые дни отдыха будут предоставлять по заявлению сотрудника и на основании справки из медорганизации.

По данным Минздрава Карелии, в регионе в день вакцинацию от коронавирусной инфекции проходят около 2,3-2,5 тыс. человек. Первым компонентом привиты 246 447 человек, что составляет 50,9% от общего числа взрослого населения. Полностью привились 224 946 человек, или 46,4% от всего взрослого населения.

Всего за время пандемии в республике выявили 80 264 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 295 человек: из них не были привиты 287. Лечение в стационарах проходят 920 пациентов. Доля свободных коек составляет 24,1%. Выздоровели за все время 75 624 пациента, умерли - 1 048.