Активисты Кабардино-Балкарии выиграли 2 млн руб. в патриотическом конкурсе Росмолодежи

НАЛЬЧИК, 18 ноября. /ТАСС/. Три представителя Кабардино-Балкарии (КБР) выиграли 2 млн рублей во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), сообщили в четверг в региональном правительстве.

Проекты будут реализованы в Кабардино-Балкарии в 2022 году. Победители конкурса будут приглашены для награждения на Всероссийский патриотический форум, организатором которого является ФГБУ "Роспатриотцентр".

"Антон Атажукин выиграл грант в размере 850 тыс. рублей на реализацию проекта наставничества для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в номинации "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие". Азамат Дзагаштов получил 950 тыс. рублей на реализацию межрегионального молодежного патриотического проекта "Современные Герои России" в номинации "Патриотическое воспитание". Дарина Кокова на реализацию проекта "Молодежная медиастудия RED SO" получила средства в размере 180 тыс. рублей в номинации "Молодежные медиа", - говорится в сообщении.

Всероссийский конкурс молодежных проектов выявил 78 победителей. Согласно правилам, представленные проекты должны быть направлены на решение конкретных социальных проблем либо на целевую группу, для которой эта проблема актуальна. "Главной целью конкурса является вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни, создание эффективной системы социальных лифтов для самореализации молодежи и раскрытия потенциала в интересах развития страны", - отмечено в сообщении.