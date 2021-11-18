Эксперты при Минздраве ФРГ рекомендовали ревакцинировать всех, кто старше 18 лет

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) рекомендовала проводить ревакцинацию против коронавируса всех лиц в возрасте 18 лет и старше. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении STIKO.

"На данный момент STIKO рекомендует ревакцинацию против COVID-19 всем людям в возрасте 18 лет и старше", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что постоянная комиссия призывает всех жителей, кто еще не сделал повторную прививку, воспользоваться предложением о ревакцинации от коронавируса.

Вместе с тем, как подчеркнули эксперты, вводить третью (бустерную) дозу обычно следует через шесть месяцев после последней прививки. В отдельных случаях или при наличии достаточных оснований можно рассмотреть возможность сокращения интервала до пяти месяцев. "Независимо от того, какой препарат использовался ранее, для ревакцинации следует применять мРНК-вакцину", - говорится в заявлении.

Рекомендация по ревакцинации также относится к беременным начиная со второго триместра.

Иммунизация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. Используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.