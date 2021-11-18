Очередь грузовиков в Брянской области на границе РФ и Украины сократилась вдвое

ТАСС, 18 ноября. Порядка 70 грузовых машин находятся в очереди перед пунктом пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области на границе РФ и Украины. Очередь с 15 ноября сократилась фактически вдвое, но прогнозируется ухудшение обстановки к выходным дням в связи с низкой скоростью пропуска украинской стороной и увеличением потока транспорта, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Брянской таможни.

"На данный момент порядка 70 грузовых машин стоят в очереди, она сократилась вдвое. Но ожидается ухудшение обстановки, поскольку к выходным дням транспортный поток обычно увеличивается, а скорость пропуска украинской стороной пока остается низкой", - сказали в пресс-службе.

Очередь на выезд из РФ перед пунктом пропуска "Новые Юрковичи" возникла 13 ноября, тогда в ожидании разрешения находилось более 120 грузовиков. Днем 15 ноября отмечалось скопление 150 автомобилей. По данным пресс-службы Брянской таможни, это связано с неравномерным приемом машин и периодической приостановкой украинской стороной приема грузовых транспортных средств, следующих на территорию Украины. Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Сеньковка" (Украина) принимал не более пяти-шести фур в час.