Более полумиллиона участников присоединились к образовательному проекту "Другое дело"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Образовательный проект "Другое дело" всероссийского общества "Знание" собрал уже более 500 тыс. участников. Об этом сообщила в четверг пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей", при поддержке которой реализуется проект.

"За пять месяцев существования проекта "Другое дело", входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", к нему присоединились более 500 тыс. участников. Платформа "Другое дело" предоставляет возможность каждому участвовать в общественно полезных и развивающих инициативах. За каждое выполненное задание начисляются баллы, которые можно обменять на бонусы - промокоды для онлайн-сервисов, образовательные программы, стажировки, путешествия, билеты на матчи по хоккею или в театр, предоставляемые партнерами", - отмечается в сообщении.

Как сообщил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, участники уже выполнили свыше 1 млн 300 тыс. заданий и заработали более 500 млн баллов, которые обменяли на более чем 120 тыс. призов от партнеров. Наиболее популярной у пользователей является категория "Обучение", задания в которой выполнили почти 1 млн раз. Больше 150 тыс. раз были выполнены задания, связанные со здоровьем и спортом.

"Хочу выразить благодарность каждому из 99 партнеров проекта - крупным компаниям, некоммерческим организациям и государственным структурам, которые публикуют задания и предоставляют призы активным участникам <...> Уверен, участников ждет еще больше полезных и интересных заданий и призов", - сказал руководитель проекта "Другое дело" Кирилл Хвиль.

Он добавил, что у каждого участника есть возможность до 21 ноября получить туристическую поездку по России. Чтобы присоединиться к проекту "Другое дело", нужно добавить приложение проекта в социальной сети "ВКонтакте", выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания. Стать участником может любой гражданин России вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы.