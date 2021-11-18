В Петербурге сократили коечный фонд на 600 коек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Количество коек в Петербурге, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, сократилось до более 8,8 тыс., ранее их численность составляла более 9,4 тыс. Об этом в четверг сообщил комитет по здравоохранению города.

"Количество коек для больных с новой коронавирусной инфекцией сокращено на 600. В "Ленэкспо" их число уменьшено на 200, в Госпитале для ветеранов войн - на 400", - говорится в сообщении.

Такое решение можно связать с ежедневным уменьшением пациентов, находящихся в стационаре. Согласно распространенной пресс-службой администрации города справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, общее количество пациентов, находящихся на лечении в стационарах снизилось до 7 027, в среду их количество составляло 7 217 человек. Всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 37,8 тыс. пациентов, 37,3 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. К аппаратам ИВЛ подключены 342 пациента, в реанимации находятся 680 человек.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,9 млн человек, более 2 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 544 705 доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 763 286 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 690 451 человек (3 849 за сутки), умерли 25 350 (79 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 645 случаев заражения.