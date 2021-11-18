Власти приступили к проектированию многофункционального центра "Тарковский" под Рязанью

ТАСС, 18 ноября. Разработка проекта многофункционального культурного центра "Тарковский" в поселке Мясном, где создано достопримечательное место, связанное с жизнью режиссера Андрея Тарковского началась в Рязанской области. Об этом в четверг сообщается на сайте Минкультуры РФ по итогам встречи главы ведомства Ольги Любимовой с губернатором Николаем Любимовым.

"Ведется разработка проекта многофункционального центра, предполагающего в том числе творческие лаборатории", - говорится в сообщении.

Любимов рассказал министру о том, что в Мясном находится дом Тарковского, приобретенный им в 1970 году, куда он приезжал в течение 11 лет. В доме сохранилась обстановка, которая была при жизни великого режиссера. С сыном режиссера обсуждается возможность посещения мемориального объекта на регулярной основе туристами и поклонниками творчества. Как уточнили ТАСС в правительстве региона, разработка проекта будущего центра завершится в 2022 году, всего на подготовку документов направят более 9 млн рублей. В 2023 году планируется строительство культурного центра.

В 2015 году был разработан проект "Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А. А. Тарковского", сегодня это объект культурного наследия регионального значения. Ежегодно с 2013 года в Мясном проводятся "Тарковские чтения" с участием мастеров отечественного кино, молодых режиссеров и продюсеров. Для слушателей организуют авторские курсы, включающие серии лекций и мастер-классов от именитых спикеров, кинопоказы под открытым небом, фестивали молодого кино.

Местная природа вдохновляла Тарковского на создание киношедевров, а дом появился в одной из самых знаменитых его работ - "Ностальгия". Здесь же режиссер обдумывал сюжеты других картин - "Сталкер", "Солярис", "Зеркало".

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных его фильмов - "Андрей Рублев", "Сталкер", "Иваново детство", "Жертвоприношение" ,"Ностальгия".