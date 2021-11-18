В Белграде открыли бюст Александра Невского

БЕЛГРАД, 18 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Торжественное открытие бюста Александра Невского прошло в четверг на территории церкви этого святого в Белграде. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, в церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Белграда Зоран Радойичич, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, представители общественных организаций и сотни верующих. Одним из приглашенных стал отец президента республики Анджелко Вучич.

Литургию перед открытием памятника отслужил лично Патриарх Сербский Порфирий. Он освятил бюст вместе с русским и сербским духовенством.

"Благодаря нашей общей православной вере мы сегодня имеем честь присутствовать на открытии памятника святому Александру Невскому, который рожден в России, но любим и в Сербии. Сербы видели в Невском своего святого Савву, князя, воина, монаха. Александр Невский сказал нам, что правда не в силе, а в Боге, да будет благословенно единство всех православных народов молитвами Александра Невского", - заявил патриарх. Он подчеркнул, что связи, единство и любовь сербов и русских объясняются их общей верой.

После обращений главы Сербской православной церкви и епископа Кронштадтского Назария прозвучали гимны России и Сербии. "Мы чтим память святого Саввы, святителя сербского. На долю Александра Невского и святого Саввы выпало тяжелое время, но им удалось победить и сохранить православную веру. От имени нашей делегации хочу поблагодарить Сербию за братскую любовь и поддержку России. Мы вместе, а раз мы вместе, мы победим", - заявил губернатор Санкт-Петербурга. Мэр Белграда назвал открытие бюста еще одним свидетельством братства и дружбы Сербии и России.

О бюсте

Бронзовый бюст высотой 115 см и весом 150 кг установлен на массивном постаменте, на котором золотыми буквами выбито: "Не в силе Бог, а в правде". Памятник 22 сентября отправили в Белград из Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Копия установлена на территории Благовещенской усыпальницы в Александро-Невской лавре, где похоронены полководец Александр Суворов и первый военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Милорадович (этнический серб).

Памятник изготовлен в Краснодарском крае скульптором Анатолием Дементьевым при поддержке фонда "Аллея российской славы". Финансовое участие в проекте также приняли депутат Госдумы Сергей Миронов, представители Духовно-просветительского центра преподобного Серафима Вырицкого и Русско-сербского культурно-информационного центра дружбы и сотрудничества "Орлы", а также сотрудники комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Год Александра Невского

Нынешний год был объявлен в России годом Александра Невского в честь 800-летия со дня рождения князя. В рамках празднования были организованы крестные ходы в России и Белоруссии, торжественные мероприятия в регионах, открытие памятников, освящение храмов, презентации книг и творческие конкурсы. Русская православная церковь 12 сентября отмечает день перенесения мощей канонизированного князя из Рождественского собора во Владимире в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге в 1724 году. С тех пор мощи являются одной из главных святынь Петербурга и монастыря.

Александр Невский (1221-1263) - великий князь Киевский (1248-1252) и Владимирский (1252-1263), князь Новгородский (1236-1240, 1241-1252). Руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 года) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 года) захватчиков. Канонизирован Русской православной церковью (1547).