Школьники в Курганской области вернутся к очным занятиям с 22 ноября

ТАСС, 18 ноября. Оперативный штаб Курганской области принял решение об отмене дистанционного формата обучения и возвращении всех школьников региона к очным урокам с 22 ноября. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе департамента образования и науки области.

После нерабочих дней курганских учащихся отправили на дистант с 8 по 14 ноября. Позже оперштаб продлили дистант для школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов региона еще на неделю - по 21 ноября.

"С 22 ноября все школьники с 1 по 11 класс возвращаются за парты. Решение об отмене дистанционного обучения принял региональный штаб по недопущению распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции сегодня, 18 ноября. Также с 22 ноября разрешены занятия в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности", - рассказали в пресс-службе.

Студенты вузов, колледжей и техникумов с 22 ноября перейдут на смешанную форму обучения: практические занятия будут проходить в очном режиме, теоретические - дистанционно. "Для всех образовательных организаций сохраняется обязательное условие - неукоснительное соблюдение всех требований Роспотребнадзора: термометрия на входе, обработка рук, дезинфекция и проветривание помещений и другие", - подчеркнули в департаменте.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано более 42 тыс. случаев коронавируса, по данным оперштаба. По информации департамента здравоохранения региона, охват взрослого населения вакцинацией от ковида составил 58,8%, одним компонентом привиты почти 378 тыс. человек, завершили вакцинацию более 276 тыс.

В регионе ввиду ситуации с пандемией продлили ряд ограничений, введенных на период нерабочих дней, - губернатор области Вадим Шумков отмечал, что заражаемость коронавирусной инфекцией прекратила рост после введения ряда ограничительных мер. В частности, были запрещены нахождение несовершеннолетних на объектах в сфере развлечений и досуга, проведение развлекательных мероприятий предприятиями общепита, проведение спортивных мероприятий, работа организаций культуры, а также предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта в государственных и муниципальных учреждениях. Также работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы для вакцинации от ковида работников с хроническими заболеваниями, не вакцинированных от коронавируса.