Мишустин рассчитывает на внимательное отношение к статусу русского языка в Киргизии

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рассчитывает на внимательное отношение к статусу русского языка в Киргизии.

"Мы заинтересованы в поступательном развитии нашего сотрудничества по всем направлениям, и, конечно, рассчитываю, что под вашим руководством правительство и администрация президента Киргизии обеспечат преемственность в многоплановом векторе развития наших взаимных отношений, продолжат обеспечивать соблюдение прав и законных интересов, в том числе и российских инвесторов, будет внимательное отношение продолжаться к использованию русского языка, имеющего в Киргизии статус официального", - сказал Мишустин, открывая двустороннюю встречу с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым.

Мишустин попросил своего визави передать привет и наилучшие пожелания президенту Киргизии Садыру Жапарову от российского лидера Владимира Путина и от себя лично. Российский премьер подчеркнул, что в Москве дорожат дружбой и партнерством с Киргизией, братскими отношениями и искренне заинтересованы в поступательном развитии сотрудничества по всем направлениям.