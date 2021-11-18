Военные медики с июля оказали помощь более 3,2 тыс. пациентам с ковидом в Тульской области

ТУЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 3,2 тыс. жителей Тульской области, заразившихся коронавирусной инфекцией, получили помощь специалистов медицинской службы Западного военного округа (ЗВО), которые с июля работают в нескольких медучреждениях региона. Ежедневно медики помогают порядка 150 пациентам с тяжелой и средней формой течения заболевания, сообщила в четверг пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"С июля текущего года в Тульской области работает около 100 военных медиков гвардейской танковой армии, Подольского военно-клинического госпиталя и его филиалов Западного военного округа, имеющих значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. <...> Всего за время работы военных медиков Западного военного округа было принято свыше 3,2 тыс. местных жителей Тульской области", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Военные медики - терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты - с июля начали помогать врачам Щекинской городской больницы. Затем в связи с ростом заболеваемости приступили к работе еще в трех медучреждениях региона. "Ежедневно оказывают помощь свыше 150 пациентам с тяжелой и средней формой коронавируса", - приводит пресс-служба слова капитана медицинской службы Ивана Серебрянникова.

Как сообщалось, военно-медицинские работники ЗВО прибыли в Тульскую область для оказания помощи больным с коронавирусом в конце июня по просьбе губернатора Алексея Дюмина и по решению министра обороны России Сергея Шойгу.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 18 ноября, в Тульской области с начала пандемии выявлено 64 896 случаев заражения коронавирусом, в том числе 266 - за последние сутки. Выздоровели 56 659 человек, 3 752 пациента умерли.