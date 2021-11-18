Мишустин считает, что остановить пандемию можно лишь наращивая темпы вакцинации

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Распространение коронавируса можно остановить только путем наращивания темпов вакцинации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Такое мнение он выразил на двусторонней встрече в четверг с председателем правительства Киргизии Акылбеком Жапаровым.

"Главное - ускорить массовую вакцинацию населения. Мы очень активно в России занимаемся этим вопросом. Только так можно остановить пандемию и спасти жизни людей", - подчеркнул Мишустин.

Он также напомнил, что по поручению правительства 12 ноября МЧС РФ поставило в Киргизию в качестве гуманитарной помощи 200 тыс. доз российской вакцины "Спутник Лайт".