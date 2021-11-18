ГП в представлении просит лишить Рашкина неприкосновенности для возбуждения дела

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Представление генпрокурора в отношении депутата Госдумы фракции КПРФ Валерия Рашкина предусматривает лишение депутата неприкосновенности, чтобы возбудить в отношении него уголовное дело. Об этом в беседе с корр. ТАСС в четверг сообщил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

"В документе написано - просим лишить неприкосновенности, чтобы дать разрешение на возбуждение уголовного дела", - отметил Аршба.

Он также пояснил, что некорректно называть поступившее представление генпрокурора запросом о "частичном" снятии неприкосновенности, так как все идет по стандартной процедуре. "Речь [сейчас] идет о снятии неприкосновенности для проведения в рамках уголовного дела следственных действий в отношении спецсубъекта. Это значит, что мы его не изгоняем из Госдумы, мы даем следственным органам, правоохранительным органам разрешение проводить в отношении спецсубъекта следственные действия", - отметил Аршба.

Он также пояснил, что о "полном" лишении неприкосновенности можно говорить лишь в случае лишения депутатского мандата. Согласно ст. 4 закона "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы", полномочия депутата прекращаются досрочно в том числе в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в его отношении.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думу поступило представление генерального прокурора РФ о лишении Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, депутатской неприкосновенности. По его словам, Совет Думы на заседании в среду рассмотрел документ, депутаты могут обсудить этот вопрос на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

В четверг Рашкин в видеообращении на своем ютуб-канале заявил, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана, а алкогольных напитков в тот вечер не употреблял. По словам депутата, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. При этом сразу после инцидента Рашкин придерживался версии, что нашел тушу животного в лесу.

Уголовное дело

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

По данным полиции, ночью поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. На место выехали участковый полиции и представитель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, они обнаружили на месте происшествия автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови.

По сообщениям полиции, мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившимся в машине пассажиром заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Водителю автомобиля было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении.