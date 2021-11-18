SuperJob: статус о вакцинации в резюме указывает каждый шестой россиянин

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Статус о вакцинации в резюме указывает каждый шестой россиянин, сообщается в четверг в результатах аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, проведенной среди 1,1 млн вакансий и 3 млн резюме (в открытом и закрытом доступе), размещенных в период с 16 октября по 16 ноября.

"Пожелания к наличию сертификатов о вакцинации или же информация о готовности сделать прививку при необходимости сегодня есть в 2% вакансий (данные в целом по РФ). Чаще всего это вакансии в медицине, образовании, продажах, строительстве (в том числе и вахтовым методом), логистике и производственной сфере. Доля соискателей, указавших свой COVID-статус в резюме, составляет более 17% (сумма тех соискателей, у кого есть сертификат о вакцинации (14,8%) и соискателей, готовых к вакцинации или проходящих ее (2,8%))", - говорится в аналитике.

Это количество увеличилось по сравнению с октябрем, когда еще не были введены ограничительные меры в масштабах всей страны и не было известно о дальнейших планах поэтапного и повсеместного введения QR-кодов для посещения общественных мест и мероприятий в разных субъектах РФ. В октябре в своих резюме, находящихся в открытом и закрытом доступе, наличие сертификата указывали 14% соискателей, а в ноябре этот показатель вырос до 14,8%.

В вакансиях работодателей этот показатель увеличился совсем незначительно: в октябре это требование значилось в 1% вакансий, а в ноябре - в 1,1%. Также 2,8% соискателей стали указывать информацию о том, что готовы к вакцинации или проходят ее в данный момент. В случае с аналогичным требованием в вакансиях от работодателей этот показатель неизменен по отношению к ноябрю и сейчас так же равен 1%.

Если говорить об определенных новых вакансиях, то аналитики SuperJob отмечают, что на рынке труда начали появляться вакансии термометристов ("администраторов/ специалистов по термометрии"), в чьи обязанности входит измерение температуры при входе в учреждение и выдача средств индивидуальной защиты посетителям и консультирование при необходимости. В Москве такому специалисту готовы платить 30 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - от 20 до 22 тысяч рублей за пятидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день.