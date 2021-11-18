ФСИН увеличила трудоустройство заключенных и рост их зарплат

РЯЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. ФСИН России в условиях пандемии увеличила долю трудоустроенных осужденных, находящихся в исправительных колониях, а их зарплата выросла на 11%. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников, выступая на V международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление", проходящем в Рязани.

"По итогам 2020 года доля осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, увеличилась на 10% и составила 57,5% [от числа осужденных, подлежащих привлечению к оплачиваемому труду, например, не имеющих инвалидностей или иных противопоказаний]. За первое полугодие 2021 года - до 63,4%", - сообщил Калашников.

При этом среднемесячная заработная плата работающих в местах лишения свободы осужденных выросла более чем на 11%, что позволило в 2020 году на 14% увеличить сумму выплат потерпевшим по искам к осужденным.

Помимо традиционных видов производства в колониях, по словам директора ФСИН, "продолжается трудоустройство осужденных на таких направлениях, как сортировка и переработка коммунально-бытовых отходов. Эта работа успешно реализована в 44 территориальных органах ФСИН".

По мнению Калашникова, цифровизация работы учреждений службы исполнения наказаний поможет изменить их работу не меньше, чем системная реформа.

Директор ФСИН отметил, что одним из важнейших направлений деятельности ФСИН России является цифровая трансформация - ведомственная программа цифровой трансформации на 2021-2023 годы получила одобрение правительства РФ. Помимо улучшения базы контроля с помощью электронных браслетов, взаимодействия ФСИН с другими государственными органами, отметил Калашников, "также предполагается качественно улучшить контроль за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, и повысить уровень безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы".

"Запланированные мероприятия по внедрению современных цифровых технологий в жизнь исправительных учреждений и следственных изоляторов по масштабу и значимости сопоставимы с системной реформой, которая положительно отразится на деятельности всех подразделений ведомства и продолжит курс гуманизации уголовно-исполнительной политики", - подчеркнул он.