Власти предоставят временное жилье пострадавшим при пожаре под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Черноярского района предоставят пострадавшим при пожаре в многоквартирном доме под Астраханью, во время которого погибли двое детей, временное жилье и окажут необходимую материальную помощь. Об этом сообщили ТАСС в четверг в районной администрации.

"В доме, пострадавшем от пожара, располагалось всего 10 квартир, из которых заселены были пять. Полностью сгорели три квартиры, две не сгорели, но в них присутствует запах гари. Сейчас будем выявлять, пригодны они или нет для проживания, всем семьям из этих пяти квартир предложили жилье временное, но пока никто не изъявил желание, пока никому не требуется. Погорельцам будет также оказана материальная помощь", - сообщил собеседник агентства.

17 ноября произошло загорание кровли и внутренней отделки на площади 150 кв. м в одноэтажном многоквартирном жилом доме в селе Черный Яр Черноярского района Астраханской области. В результате пожара двое детей погибли, еще четыре ребенка и женщина были госпитализированы.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева, все дети, погибшие и пострадавшие при пожаре, а также госпитализированная женщина - члены одной многодетной семьи.

"Это многодетная семья с семью детьми, во время пожара седьмой ребенок отсутствовал дома. Семья состоит в органах системы профилактики как семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, так как мама одна воспитывает семерых детей. Трагедия серьезная. <...> Поскольку она [мама] сейчас находится в больнице, я лично с ней не связывалась, все меры, которые нам необходимо принять, чтобы поддержать семью, мы конечно же примем, мы на связи с муниципалитетом, чтобы понять какая помощь сейчас будет нужна, поддержка будет оказана во всем", - сказала Бондарева.

В настоящий момент в Черноярской районной больнице продолжают лечение четверо детей, госпитализированных после пожара, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Ранее сообщалась, что следователи в Астраханской области проводят проверку по факту гибели двух детей при пожаре в многоквартирном доме, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.