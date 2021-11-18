Почти 5 тыс. приморских школьников приняли участие в проекте "Билет в будущее"

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Почти 5 тыс. учащихся 6-11 классов Приморского края приняли участие во Всероссийском профориентационном проекте "Билет в будущее". Участники пробуют свои возможности в более 65 современных и востребованных специальностях, сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморского края.

"Участники проекта "Билет в будущее" могут "примерить" на себя профессии по самым разным профилям. Среди них - инженер космических систем, bim-инженер-проектировщик, ux-, гейм- и ландшафтный дизайнер, юрист, агроном, почвовед, бухгалтер, спасатель МЧС, педагог, сварщик, повар - всего доступно более 65 современных и востребованных специальностей. Уже почти 5 тыс. школьников в Приморье в игровой форме знакомятся с рынком труда", - пояснили в пресс-службе.

Проект "Билет в будущее" реализуется в рамках программы "Развитие образования Приморского края" и является частью нацпроекта "Образование". Планируется, что в результате реализации нацпроекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Очные профориентационные площадки работают в крае на базе ведущих колледжей и вузов, среди которых

Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж, Кавалеровский многопрофильный колледж, Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж и другие.