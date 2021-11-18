Бурматов внесет поправку об обязательной бесплатной регистрации домашних животных

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов намерен внести в профильный комитет поправку о введении обязательной регистрации домашних животных на бесплатной основе. Об этом депутат сообщил корреспонденту ТАСС в четверг.

Речь идет о поправке к законопроекту, который кабмин внес в Госдуму в среду. В нем, в частности, идет речь об обязательной маркировке животных средствами идентификации. Однако нормы законопроекта касаются только сельскохозяйственных животных. "То есть предлагается опять регистрация сельскохозяйственного скота, а про домашних животных забывают", - отметил Бурматов.

Он добавил, что в случае принятия документа в первом чтении направит поправку в профильный комитет. "У меня готова поправка о регистрации домашних животных - кошек и собак. С учетом того, что процедуру постановки на учет мы предлагаем прописать бесплатную, я такую поправку в этот правительственный закон буду вносить ко второму чтению", - сказал Бурматов.

Ранее Бурматов отмечал, что регистрация домашних питомцев необходима для решения проблемы бездомных животных. В частности, без обязательной регистрации невозможно обеспечить эффективную работу базового закона об обращении с животными, а также поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленных на введение штрафов до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев, Госдума намерена рассмотреть документы в ближайшее время.

"Сегодня у людей, по общим оценкам, порядка 60 млн домашних животных находятся на руках, это то, что удалось посчитать официально, а в законопроекте о регистрации про них забыли. Хотя у нас есть прямое поручение президента по ведению учета таких животных", - напоминает Бурматов.