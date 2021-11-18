Проверка прокуратуры в "Шанинке" не связана с Фондом новых форм развития образования

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Проверка прокуратуры в Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") юридически не имеет отношения к Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), чьи сотрудники проходят по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, сообщается в четверг на сайте вуза.

"Юридически проверка никак не связана с делом, такие проверки иногда проводятся в разных вузах. В течение двух дней у нас в гостях был представитель прокуратуры и эксперт Рособрнадзора - формально эта организация не участвует в проверке. Никаких экстраординарных документов у нас не запрашивали - проверяют учебные программы, юридическую и бухгалтерскую отчетность", - говорится в сообщении.

Проверка должна была завершиться 17 ноября.

Кроме того, "Шанинка" выполнила два из трех этапов работ по контракту с Фондом новых форм развития образования и уплатила неустойку по третьему.

"Контракты были поделены на этапы, каждый из них - отдельная законченная часть работы. Два этапа из трех были выполнены в полном объеме <…> "Шанинка" не получила денег за третий этап контракта, потому что формально он не был завершен, хотя мы успели провести по нему часть работ и передать результаты заказчику. Более того, ФНФРО выставил претензионный иск с требованием оплатить пеню, первоначальная сумма этой неустойки в три раза превышала стоимость обоих контрактов вместе взятых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим были проведены две официальные юридические экспертизы, в рамках которых вуз привлек своих юристов, а ФНФРО - своих. Обе экспертизы сочли требования заказчика завышенными, в итоге стороны пришли к соглашению об уплате неустойки в размере 447 тыс. рублей, "Шанинка" ее уплатила.

21 октября в пресс-службе "Шанинки" заявляли, что сотрудники прокуратуры Москвы пришли с проверкой образовательной деятельности вуза и попросили "обеспечить предоставление не позднее 21.10.2021 сотрудникам прокуратуры необходимых документов за период с 2019 года по настоящее время, а также объяснений должностных лиц по вопросам, возникшим в ходе проверки". В тексте решения запрашивались документы по факультету свободных искусств и наук.

В Рособрнадзоре ранее заявляли, что ведомство не принимает участие в проверке в рамках своих полномочий.