Власти Марий Эл увеличат объем тестирования на коронавирус за сутки в два раза

ТАСС, 18 ноября. Власти Марий Эл намерены проводить до 400 тестов на коронавирус на 100 тыс. населения за сутки, тем самым увеличив объем вдвое. Об этом сообщила во четверг пресс-служба Минздрава Республики Мария Эл.

"В результате ориентировочный объем тестирования в целом по республике увеличится с 200 на 100 тыс. населения до 400 на 100 тыс.", - говорится в сообщении.

Число тестирований, проводимых лабораторией СПИД-центра, будет увеличено на 500 исследований и составит 1 280 исследований в смену. Ранее глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев выделял 8 млн рублей из республиканского бюджета на закупку автоматической станции для пробовыделения. Кроме того, в республику поступило 35 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и ожидается поступление новых партий. Глава региона также выделял средства на эти цели.

Ранее Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Главный санитарный врача Анны Попова поручала жестко реагировать на задержки при выдаче результатов тестирования.

О ситуации в регионе

Режим повышенной готовности из-за пандемии в Марий Эл продлен до 1 декабря. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлены 24 802 случая заражения коронавирусом, из них 129 - за последние сутки. 20 636 пациентов выздоровели, 723 умерли.