Как пережить "барическую пропасть"? Что нужно знать о скачках атмосферного давления

Бар — это единица измерения давления, которая примерно соответствует одной атмосфере. Резкое снижение давления (на несколько десятков миллиметров ртутного столба) неформально называют "барической пропастью". Есть и понятие "барическая пила" — так называют резкие колебания атмосферного давления за короткий срок (сутки или несколько дней). Свое название это явление получило за сходство колебаний на графике атмосферного давления с зубчиками пилы.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, изменение давления за сутки на 4–7 мм ртутного столба чувствуют метеозависимые люди, а все, что больше 7 мм, могут ощутить все. Нынешние колебания Тишковец сравнил с погружением в подземную шахту на глубину 150 м, за которым сразу следует подъем на высотное здание — примерно 300 м. Ощущения могут быть схожи с перегрузками на самолете: головокружение, тяжесть в голове, предобморочное состояние, а иногда и обморок.