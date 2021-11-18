Как пережить "барическую пропасть"? Что нужно знать о скачках атмосферного давления

Что такое "барическая пропасть" и "барическая пила"? Это опасно?
Бар — это единица измерения давления, которая примерно соответствует одной атмосфере. Резкое снижение давления (на несколько десятков миллиметров ртутного столба) неформально называют "барической пропастью". Есть и понятие "барическая пила" — так называют резкие колебания атмосферного давления за короткий срок (сутки или несколько дней). Свое название это явление получило за сходство колебаний на графике атмосферного давления с зубчиками пилы.
По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, изменение давления за сутки на 4–7 мм ртутного столба чувствуют метеозависимые люди, а все, что больше 7 мм, могут ощутить все. Нынешние колебания Тишковец сравнил с погружением в подземную шахту на глубину 150 м, за которым сразу следует подъем на высотное здание — примерно 300 м. Ощущения могут быть схожи с перегрузками на самолете: головокружение, тяжесть в голове, предобморочное состояние, а иногда и обморок.
Кто в группе риска?
Многие болезни, особенно хронические, могут сделать человека чувствительным к атмосферным перепадам. Скажем, у гипертоников сильный спазм сосудов может стать причиной гипертонического криза, инфаркта и даже инсульта. Этому способствует и атеросклероз, так как холестериновые бляшки дополнительно сужают просвет сосудов. Реакция может возникнуть и при артрите, ревматизме и других болезнях суставов. Из-за падения давления ткани (мышцы и сухожилия) могут набухать и болеть.
Поэтому в группе риска при "барических качелях" находятся пожилые люди с хроническими заболеваниями, те, кто имеет предрасположенность к нарушениям сердечно-сосудистой системы, заболеваниям дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата. Также это относится к людям с нарушениями вегетативной нервной системы, которая контролирует в том числе тонус сосудов.
Как это отразится на нас?
В норме давление внутри нашего тела и вне его находятся в балансе. Но когда внешнее давление падает, могут возникнуть проблемы. Если это происходит резко и быстро, в течение нескольких секунд, могут возникнуть баротравмы — результат того, что газы внутри тела давят сильнее. При более медленных перепадах эффекты слабее — например, закладывание ушей при взлете самолета.
Падение давления может вызвать головокружение и слабость, человек может быстрее утомляться. Когда давление поднимается выше определенного предела, может возникнуть спазм кровеносных сосудов, что приведет к головной боли. Боль обычно ощущается в одном или обоих висках вместе с другими симптомами, такими как тошнота, рвота, светобоязнь. Атмосферное давление влияет и на околоносовые пазухи. Могут обостриться хронические болезни — синусит, этмоидит, фронтит.
Что делать метеозависимым?
Каких-то особых мер нет — все очень индивидуально.
Организм может отреагировать на колебания атмосферного давления по гипотоническому или гипертоническому типу. "Если артериальное давление падает, человек чувствует головокружение, общую слабость, испытывает упадок сил. В таких случаях лучше всего будет просто выспаться, а повысить артериальное давление поможет черный кофе или крепкий черный чай", — советует врач общей практики городской поликлиники №8 департамента здравоохранения Москвы Василий Фролов.
Если давление растет, то стоит отказаться от крепких чая и кофе, заменив их на травяные настои. "В целом лучше не злоупотреблять жидкостью, поскольку она повышает артериальное давление и способствует усилению болевых ощущений", — отметил Фролов.