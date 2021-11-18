Осужденных привлекают к принудительным работам на объекты бизнеса в 21 регионе России

РЯЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. ФСИН России уже в 21 регионе реализует проекты создания бизнесом рабочих мест для осужденных к принудительным работам. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников, выступая на V международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление", проходящем в Рязани.

С 1 января 2020 года законодатели ввели возможность трудоустраивать осужденных к принудительным работам на предприятиях бизнеса, где им созданы условия для проживания в общежитиях при предприятиях (с соблюдением условий исправительного центра).

По словам Калашникова, проекты по направлению осужденных к принудительным работам на объекты сторонних организаций реализуются уже в 21 регионе - Москве, Красноярском крае, Воронежской, Курской, Московской, Тульской областях и других регионах.

Глава ФСИН напомнил, что если в 2017 году через принудительные работы прошли около 600 осужденных, то в 2020 году по учетам созданных ФСИН исправительных центров прошли 12 тыс. 298 осужденных, которым избрали в виде наказания принудительные работы. В настоящее время в системе ФСИН создано 32 исправительных центра и 113 участков, функционирующих в режиме исправительного центра (УФИЦ). Калашников напомнил, что принудительные работы с проживанием с исправительных центрах призваны сократить число лиц, отбывающих лишение свободы в колониях.