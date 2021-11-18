В Москве представят экспонаты на $7 млн, в том числе письмо Екатерины II о вакцинации

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Портрет Екатерины II работы Дмитрия Левицкого и письмо императрицы о необходимости вакцинации станут центральными экспонатами московской предаукционной выставки аукционного дома MacDougall's, которая откроется 19 ноября в Усадьбе Зубовых в столице. Всего будут представлены экспонаты на $7 млн, сообщили представители аукционного дома на пресс-конференции в четверг в Москве.

"Мы сегодня представляем на выставке 35 картин общей стоимостью $7 млн", - сообщила директор аукционного дома Екатерина МакДугалл.

Одним из основных экспонатов стал портрет Екатерины II. Как отметила МакДугалл, хотя портреты Екатерины работы Левицкого не были прижизненными, художник создал свой неповторимый образ живой и любознательной женщины.

"Вместе с портретом Екатерины II мы выставляем на торги ее письмо о необходимости вакцинации в России", - сообщила МакДугалл. Она рассказала, что императрица не издавала указа об обязательной вакцинации, а прежде всего подала подданным личный пример, привившись от оспы сама. За самодержицей последовали ее сын, фавориты и другие современники.

Всего на выставке представят более 30 работ русских мастеров XIX-XXI веков.