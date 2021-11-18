Абрамченко сообщила, что до конца года предстоит ликвидировать 14 свалок в России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. До конца 2021 года в российских городах необходимо ликвидировать 14 свалок, Минприроды готовит изменения в законодательство для ускорения генеральной уборки. Об этом сообщает в четверг пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

"По итогам 2021 года должно быть ликвидировано 14 свалок. Экологический эффект от рекультивации этих свалок почувствуют более 1,2 млн человек. Из запланированных к рекультивации на текущий год полностью выполнены работы по объектам Челябинской области и Республики Татарстан. На финальной стадии находятся свалки Ставропольского края, Рязанской, Ленинградской, Тульской, Липецкой, Омской областей", - говорится в сообщении.

При этом с отставанием от графика идут работы в Новгородской и Тверской областях, а также в Чувашской Республике. Вице-премьер отметила, что одной из ключевых проблем реализации масштабного проекта по генеральной уборке страны от свалок становится завышение стоимости ликвидации со стороны проектировщиков, отобранных регионами, и несоответствие проектов требованиям экологической экспертизы.

"Это недопустимо. Правительство готовит изменения в действующее регулирование, чтобы ликвидировать все правовые пробелы. В частности, Минприроды нормативно определит предельную стоимость ликвидации объектов по наиболее эффективным технологиям за один гектар и одну тысячу кубометров отходов. А Росприроднадзор будет в обязательном порядке сопровождать ликвидацию и выполнять финальную приемку работ", - добавила Абрамченко.

Так, по поручению Абрамченко, Минприроды готовит поправки в закон об охране окружающей среды, согласно которым Росприроднадзор наделяется полномочиями по централизованному обследованию и оценке всех объектов экологического вреда, формированию перечня технологических решений по ликвидации объектов, проведению достоверности сметной стоимости, установлению нормативов сметной стоимости, мониторингу работ по ликвидации и участию в приемке работ по ликвидации накопленного вреда.

В то же время региональным органам власти и местного самоуправления вменяется в обязанность выявлять и ликвидировать объекты вреда. Роспотребнадзор наделяется полномочиями по оценке воздействия объектов накопленного вреда на здоровье граждан и продолжительность жизни и по утверждению методики такой оценки, уточнили в пресс-службе.

О ликвидации свалок

Пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко ранее сообщала, что ликвидация 191 несанкционированной свалки в черте города в рамках нацпроекта "Экология" завершится досрочно в 2023 году. Риски срыва по срокам выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о ликвидации несанкционированных свалок наблюдались в 22 регионах.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.