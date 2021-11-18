В Египте зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19 с июля 2020 года

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Самый высокий показатель смертности от COVID-19 с июля 2020 года зафиксирован в Египте. Согласно обнародованным в четверг данным Министерства здравоохранения и народонаселения страны, за минувшие сутки от осложнений умер 71 человек, что стало антирекордом за последние 16 месяцев.

По информации официального представителя ведомства Халеда Мугахеда, растет и число ежедневно выявляемых новых случав заражения. За минувшие сутки зарегистрировано 960 новых больных против 941 - днем ранее. Всего с начала пандемии в Египте было выявлено 346,8 тыс. заболевших. Умерли 19 707 человек.

Тем временем, министерство выпустило предупреждение о том, что подделка сертификатов о вакцинации от нового коронавируса карается по закону тюремным заключением сроком от трех до 10 лет.

С 15 ноября в Египте вступило в силу постановление о запрете допуска госслужащих к своим рабочим местам без вакцинации. Также не допускаются в университетские кампусы студенты и преподаватели без прививки от коронавируса.