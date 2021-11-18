Кириенко возглавил набсовет АНО "Большая перемена" - организатора одноименного конкурса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко стал председателем наблюдательного совета АНО "Большая перемена" - организатора всероссийского конкурса "Большая перемена". Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Большой перемены" по итогам первого заседания набсовета.

"Состоялось первое заседание наблюдательного совета АНО "Большая перемена" - организатора всероссийского конкурса "Большая перемена", который входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Председателем наблюдательного совета стал первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в состав набсовета вошли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, генеральный директор VK Борис Добродеев, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Кириенко обратил внимание, что "Большая перемена" - это не просто конкурс, это сообщество, которое объединяет и детей, и взрослых". "У нас действительно сформировалось целое сообщество учителей, сегодня на платформе "Большой перемены" 124 тыс. педагогов, которые активно участвуют в жизни проекта и развивают его ценности", - констатировал он. Кроме того, отметил первый замглавы Администрации главы государства, "сформировалось целое сообщество родителей, во многих школах создаются клубы "Большой перемены", в регионах появляются сообщества и координаторы". "А самое главное - дети и взрослые становятся соавторами этого проекта, это очень важно сохранить", - подчеркнул Кириенко, слова которого приводит пресс-служба "Большой перемены".