Молдавия закупит партию "Спутника V"

КИШИНЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Молдавии закупит препарат "Спутник V" для проведения 100 тыс. полных курсов вакцинации. Об этом сообщила ТАСС в четверг госсекретарь Минздрава Зинаида Безверхни.

"Процедура закупки официально начнется в понедельник. У нас есть прямой контакт с представителями Российского фонда прямых инвестиций и ООО "Вакцина человека". Они подтвердили свою готовность осуществить поставку в течение месяца с момента подписания контракта", - сказала Безверхни.