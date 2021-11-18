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Пандемия COVID-19

Молдавия закупит партию "Спутника V"

Процедура закупки российской вакцины официально начнется 22 ноября

КИШИНЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Молдавии закупит препарат "Спутник V" для проведения 100 тыс. полных курсов вакцинации. Об этом сообщила ТАСС в четверг госсекретарь Минздрава Зинаида Безверхни.

"Процедура закупки официально начнется в понедельник. У нас есть прямой контакт с представителями Российского фонда прямых инвестиций и ООО "Вакцина человека". Они подтвердили свою готовность осуществить поставку в течение месяца с момента подписания контракта", - сказала Безверхни.

Теги
РоссияМолдавияПандемия COVID-19
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