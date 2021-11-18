Более 30 округов Ставрополья получили доступ к пяти модулям "Умного города"

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Пять модулей цифровой платформы "Умный город" растиражированы в муниципалитетах Ставропольского края. С помощью них, в частности, можно сообщить о проблемных участках муниципалитета, а также выбрать территорию для благоустройства, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального информационно-аналитического центра "Умное Ставрополье".

"В настоящее время госкорпорация "Росатом", будучи разработчиком платформы smart ("Умный город"), открыла 33 округам края доступ к пяти самым востребованным модулям: "Проблемы", "Голосование", "Учреждения", "Полиция", "Округа". Муниципалитеты приступают к наполнению модулей информацией и корректировке своих внутренних регламентов по работе с платформой", - говорится в сообщении.

В частности, в разделе "Проблемы" местный житель или гость города может оставить информацию о выявленных им дорожных проблемах, мусоре, поломках в системе ЖКХ, нарушении экологии, улучшении уличного освещения, о бродячих и бездомных животных. Обратную связь по обращениям граждане получают в кратчайшие сроки. Раздел "Голосование" создан для вовлечения населения в благоустройство общественных территорий и реализацию других инициатив. Выбор территории или объекта происходит через кнопку "проголосовать" и окончательное решение принимается большинством голосов, отданных за понравившийся объект.

"Вкладка "Учреждения" - это карта муниципального образования, на которой отображены социально-значимые объекты с указанием их почтового адреса, графика работы самого учреждения, а также контактные номера телефонов и электронный адрес официального сайта организации. В разделе "Полиция" зафиксированы адреса участковых пунктов полиции с указанием данных о закрепленных за участком уполномоченных участковых полиции, их номера телефонов. Пятый модуль "Округа" посредством интерактивной карты информирует о границах избирательных округов и о действующих депутатах, включая их контактные данные", - сказано в пресс-релизе.

Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" разработан Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных проектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика Российской Федерации". "Умный город" - единая информационная система, построенная на основе цифровых технологий, объединяет различные функциональные модули и группы пользователей по таким направлениям, как безопасность, управление ресурсами и услугами, вовлечение горожан, управление и развитие человеческого капитала. Она позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой, а также предоставляет новые возможности администрации, бизнесу и жителям города или региона.