Более 80% населения переписали в России за счет разных источников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Показатели переписи населения в РФ выше, чем ожидалось из-за пандемии. За счет разных источников переписано около 80% населения, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском федеральном университете в рамках XVI международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен" председатель общественного совета Росстата, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"За счет разных источников около 80% с лишним [населения] переписано, варьируются [данные] по регионам. Но показатели даже выше, чем можно было ожидать в этой ситуации", - сказал Клепач.

Он отметил, что массового обхода переписчиками, как это было принято раньше, сейчас нет. Для переписи, в числе остальных методов, главным образом используется электронная регистрация.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

Конференция "Российские регионы в фокусе перемен" - крупнейшее деловое событие на Урале, посвященное вопросам регионального развития в контексте глобальных экономических трендов. Более 30 дискуссионных сессий и панельных дискуссий ежегодно освещают ключевые тренды в цифровой экономике, проектировании кластеров и "умной" экосистемы для территорий, развитие городской среды, отраслевую проблематику и многое другое.