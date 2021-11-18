Вакцины на основе дельта-штамма. Главное о коронавирусе за 18 ноября

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 9 219 912 случаев заражения, из них новых — 37 374. За сутки умер 1 251 человек (новый максимум), за весь период — 260 335.
- Минздрав заявил о пригодности "Спутника Лайт" для первичной вакцинации, при этом лицам старше 60 лет эксперты рекомендуют использовать двухкомпонентный "Спутник V".
- Пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма. В центре также допустили комбинацию разных вакцин при ревакцинации.
- Доля детей, у которых при заболевании ковидом наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта, выросла с 2 до 20% из-за распространения дельта-штамма, сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
- Минздрав обновил методические рекомендации по лечению пациентов с ковидом.
Москва
- Всего зафиксировано 1 908 585 случаев заражения, из них новых — 4 062. Госпитализированы 937 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 255,2 млн случаев заражения, умерли 5 128 082 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Билл Гейтс рассчитывает на завершение пандемии коронавируса к середине будущего года.
- В Египте зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19 с июля 2020 года.