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Вакцины на основе дельта-штамма.
Вакцины на основе дельта-штамма.
Вакцины на основе дельта-штамма.
Вакцины на основе дельта-штамма.
Вакцины на основе дельта-штамма.
Пандемия COVID-19

Вакцины на основе дельта-штамма. Главное о коронавирусе за 18 ноября

© Александр Щербак/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 219 912 случаев заражения, из них новых — 37 374. За сутки умер 1 251 человек (новый максимум), за весь период — 260 335. 
  • Минздрав заявил о пригодности "Спутника Лайт" для первичной вакцинации, при этом лицам старше 60 лет эксперты рекомендуют использовать двухкомпонентный "Спутник V".
  • Пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма. В центре также допустили комбинацию разных вакцин при ревакцинации.
  • Доля детей, у которых при заболевании ковидом наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта, выросла с 2 до 20% из-за распространения дельта-штамма, сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
  • Минздрав обновил методические рекомендации по лечению пациентов с ковидом.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 908 585 случаев заражения, из них новых — 4 062. Госпитализированы 937 человек.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 255,2 млн случаев заражения, умерли 5 128 082 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Билл Гейтс рассчитывает на завершение пандемии коронавируса к середине будущего года.
  • В Египте зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19 с июля 2020 года.
Теги
Пандемия COVID-19
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