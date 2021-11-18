В Москве открылась ярмарка экологически чистых продуктов из Карелии

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ярмарка экологически чистых продуктов "Сделано в Карелии" открылась в Москве. Ее посетители смогут попробовать радужную форель, северный мед, ягоды и грибы, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Сегодня в Москве открылась ярмарка "Сделано в Карелии" по адресу: ул. Святоозерская, вл. 1. На ней можно найти уникальные продукты. Карелия - это вообще экологически чистый регион, поэтому всем рекомендую сходить и попробовать их продукцию. Посетители смогут продегустировать и приобрести карельские деликатесы: радужную форель, выращиваемую в северных озерах, уникальный северный мед, ягоды, грибы, молочную, сырную продукцию, горячие северные чаи, морсы, мороженое и многое другое", - сказал Немерюк.

Замглавы республики Карелия Владимир Тимофеев в свою очередь отметил, что на ярмарке москвичи смогут попробовать медвежатину, лосятину, кабанятину и оленину. "Уникальность нашей продукции в том, что она экологически чистая. На нашу ярмарку стоит ехать за вкусной форелью и икрой, экологическим медом, за необычной мясной продукцией. <...> Это дикое мясо, ведь большую часть нашего занимают леса, и конечно в любом магазине такое мясо не попробуешь", - сказал Тимофеев.

Также Немерюк сообщил журналистам, что более 40 регионов регулярно представляют свою продукцию на ярмарках в рамках цикла "Московские сезоны".

Дни Республики Карелия состоялись в столице 20-21 мая, в прошлом году республика отметила свой 100-летий юбилей. Москва на протяжении уже многих лет плодотворно взаимодействует с Республикой Карелия, между регионами заключены соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Из Карелии в Москву в больших объемах поставляется рыба и рыбная продукция. Предприятия Москвы поставляют в республику как промышленные товары, легковые автомобили, медицинские изделия, лекарственные и косметические средства, ювелирные изделия, так и продовольственные товары в виде колбас, кондитерских изделий, молочных продуктов.