ВЦИОМ: почти 80% россиян верят в возрастные кризисы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян (78%) верят в возрастные кризисы, почти треть из них прошли через это явление. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно представленным в четверг данным, 78% опрошенных верят в то, что иногда в жизни человека случаются возрастные кризисы, 11% в данное явление не верят. 27% опрошенных из числа тех, кто верит в подобное явление, лично проходили через такие кризисы, 11% проходят сейчас, 27% респондентов сказали, что с таким явлением сталкивались их близкие или друзья. Чаще всего участники опроса из тех, кто верит, сталкивались с возрастным кризисом в возрасте 30-40 лет (31%) и 40-50 лет (30%). 27% опрошенных из той же категории полагают, что справиться с кризисами могут помочь психологи, 21% полагают иначе.

В кризис среднего возраста верят 63% россиян, 16% считают его мифом. При этом, 58% из тех, кто верит, полагают, что через кризис среднего возраста проходят чаще мужчины, а 21% думают, что он больше касается женщин. Россияне из тех, кто верит в явление, советуют в случае наступления кризиса обращаться к психологу (13%), не падать духом (8%), общаться с близкими (7%), терпеть (7%) и не зацикливаться (5%).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше в 2021 году.