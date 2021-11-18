В России предлагают расширить доступ прокуратуры к персональным данным

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным не только в рамках надзора, но и при выполнении других функций. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Ассоциации юристов России, член комиссии Владимир Груздев.

"Законопроект направлен на устранение правовой коллизии: он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры. Например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства", - сказал Груздев.

Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством прокуратура вправе получать и обрабатывать персональные данные только в рамках осуществления прокурорского надзора.

Роль ведомства в последнее время возросла, у прокуратуры появился ряд функций, который, строго говоря, не относится к прокурорскому надзору, пояснил Груздев.

Генпрокуратура является оператором Государственной автоматизированной системы (ГАС) правовой статистики, созданной по ее инициативе.

"ГАС пришла на смену устаревшим способам обработки статистической информации. Были введены унифицированные форматы сбора данных, что позволило обеспечить интеграцию информационных ресурсов, используемых в сфере борьбы с преступностью. Кстати, в соответствии с поступающими замечаниями экспертов комитетов ООН по правам человека необходима детализация статистических данных, в том числе о потерпевших: возраст, гражданство, этническая принадлежность, социальные связи с преступником и так далее", - подчеркнул Владимир Груздев.