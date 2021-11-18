Мишустин уволил замминистра спорта Машкову за прогул

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Статс-секретарь - замминистра спорта РФ Ксения Машкова уволена в связи с грубым нарушением должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение правительства подписал 17 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе РФ", - говорится в документе, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

В указанном подпункте закона речь идет об однократном прогуле - отсутствии на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.

Ксения Машкова родилась в Тульской области в 1989 году. Имеет юридическое образование. Пост статс-секретаря - замминистра спорта занимала с 2020 года.