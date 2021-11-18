Удальцов попросил Верховный суд оправдать его по делу о беспорядках после решения ЕСПЧ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Защита лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова и активиста этой организации Леонида Развозжаева подала ходатайство в Верховный суд о пересмотре их дела о массовых беспорядках. Об этом ТАСС сообщил адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский.

"Я подал председателю ВС РФ Вячеславу Лебедеву ходатайство о пересмотре дела Удальцова и Развозжаева на основании решения ЕСПЧ и комитета министров Совета Европы, который просит пересмотреть их дело и оправдать Удальцова", - сказал адвокат. По его словам, это беспрецедентное ходатайство, так как ранее никто после решения комитета министров в Верховный суд не обращался.

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) в июне 2021 года потребовал пересмотреть приговор Удальцову и Развозжаеву. Европейский суд по правам человека в ноябре 2019 года признал ответственность властей России и Украины в нарушении прав человека координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и помощника депутата Госдумы Леонида Развозжаева, проходивших по делу о беспорядках в ходе акций протеста на Болотной площади в 2012 году. Согласно решению суда, общая сумма компенсаций истцам составит более € 24 тысяч.

ЕСПЧ признал нарушение Россией статей 5 и 6 ЕКПЧ в отношении второго истца - Удальцова, а также статьи 1 протокола 1 конвенции. Отдельно говорится о наличии нарушения по статье 18 в контексте статей 10 и 11. Вместе с тем ЕСПЧ отказался признать нарушение прав Развозжаева на свободу собраний и мирную демонстрацию. Суд принял во внимание материалы следствия, согласно которым он сознательно содействовал прорыву полицейского кордона, "что привело к эскалации насилия... и спровоцировало дальнейшие столкновения".

Протест 2012 года и его последствия

Так называемое болотное дело было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция на Болотной площади столицы переросла в столкновения с полицией и массовые беспорядки. В тот день за противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали около 30 полицейских, еще несколько десятков человек были ранены. 24 июля 2014 года Мосгорсуд признал виновными Удальцова и Развозжаева в попытке организации массовых беспорядков и приговорил к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Защита попыталась обжаловать приговор в Верховном суде России, однако в марте 2015 года он сохранил его в силе.

Согласно материалам следствия, Развозжаев, зная о проверке, проводимой в отношении него, решил скрыться от следственных органов России на территории Украины, однако позже вернулся в Москву из Киева на такси. Однако его защита утверждает, что его похитили на Украине и насильно доставили в Россию.