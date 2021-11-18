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Пандемия COVID-19

Путин заявил, что деятельность ВОЗ заслуживает всяческой поддержки

Президент отметил, что организация могла бы активнее заняться ускорением процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заслуживает всяческой поддержки. Об этом в четверг сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России.

"Возрастает роль Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ. Ее деятельность заслуживает всяческой поддержки, она могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации. В частности, ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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