В декабре пройдет железнодорожный тур из Ростова-на-Дону на Кавминводы

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Туристы смогут отправиться в декабре в железнодорожный тур "Волшебный мир Пятигорья" из Ростова-на-Дону на Кавминводы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"Железнодорожный тур "Волшебный мир Пятигорья" пройдет с 16 по 19 декабря. Во время него туристы из Ростовской области смогут посетить все города курортной зоны Кавказских Минеральных Вод. В сопровождении профессионального гида они увидят главные достопримечательности региона в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске, а также попробуют воду из минеральных источников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Ростова-на-Дону в Пятигорск и обратно туристы отправятся на дневном поезде "Ласточка". Передвигаться во время экскурсий между курортными городами будут на современных пригородных экспрессах.

"Железнодорожный тур "Волшебный мир Пятигорья" создан в рамках работы по повышению туристической привлекательности регионов России и реализуется в партнерстве Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией, Северо-Кавказским филиалом АО "ФПК" и одним из турагентств Ростовской области. Первая поездка, которая состоялась с 28 по 31 октября, была востребована среди туристов. Группа была собрана за полтора месяца до начала тура", - сказано в пресс-релизе.

Регион Кавказские Минеральные Воды находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.