Власти Ленобласти планируют в ближайшие 2-3 года увеличить турпоток до 6,5 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области намерены добиться увеличения турпотока в регион до 6,5 млн человек в год в перспективе ближайших двух-трех лет. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил председатель комитета по культуре и туризму региона Евгений Чайковский.

"В настоящее время внутренний туризм испытывает бум, мы это чувствуем у себя в Ленинградской области. Более 4,5 млн туристов мы приняли в прошлом году, [в скором времени] подведем итоги этого года. Прошлый год, конечно, был непростой, но у нас целевой показатель стоит - принимать через пару-тройку лет до 6,5 млн туристов, что превышает в три раза население Ленинградской области", - сказал Чайковский.

По его словам, внутренний туризм способствовал улучшению показателей турпотока по итогам прошлого года. "Мы не дотягиваем из-за пандемии до тех 5,5 млн, которые были до начала коронавируса. Но, по крайней мере, у нас произошло незначительное снижение турпотока в целом", - отметил глава комитета. Он подчеркнул, что при этом удалось избежать потери рабочих мест в этой отрасли. "У нас снижение занятости в сфере туризма - на уровне 2%", - добавил он.

"Мы потеряли - и это невосполнимо - иностранного туриста. За счет внутреннего туризма это не восполнить. <…> Мы его восстановим, когда откроются границы", - сказал Чайковский.

Ленинградская область заинтересована в дальнейшем привлечении туристов из других регионов страны, отметил председатель комитета. Для того, чтобы повысить уровень сервиса в индустрии гостеприимства, Международная профессиональная академия туризма совместно с комитетом 22 ноября запустят первую программу обучения для отельеров и реставраторов. "Это будет и про управление доходом, и про работу с персоналом, по рестораторам - будет очень много про сервис", - рассказала на пресс-конференции генеральный директор академии Алена Енова. По ее словам, обучение будет ориентировано прежде всего на решение конкретных практических вопросов, с которыми сталкиваются представители туротрасли. В настоящее время также ведется набор на программы по сельскому и гастрономическому туризму.