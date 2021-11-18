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Пандемия COVID-19

Власти США закупят у Pfizer препарат от ковида на $5,29 млрд

Речь идет о препарате Paxlovid, который выпускается в форме таблеток

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Pfizer подписала договор с правительством США на поставку перорального противовирусного препарата от COVID-19 на сумму $5,29 млрд. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Этот многообещающий тип препарата может ускорить наш выход из пандемии, предоставляя еще одну спасительную возможность для людей, заболевших COVID-19", - заявил министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.

В случае одобрения сделки регулирующими органами Pfizer начнет поставки препарата в конце 2021 года.

Препарат Paxlovid компании Pfizer выпускается в форме таблеток. Согласно данным, полученным после второй фазы испытаний, препарат снижает риск госпитализации или смерти после заражения COVID-19 на 89% По заявлениям производителя, среди участников испытания не было зафиксировано ни одного летального исхода.

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СШАПандемия COVID-19
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