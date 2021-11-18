В СК заявили, что государство должно защищать молодежь от трансляции пропаганды насилия

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Государство должно регулировать сферу культуры, чтобы защитить молодежь от трансляции произведений, пропагандирующих насилие, считают в Следственном комитете РФ.

"Ведомство неоднократно обращало внимание на то, что глубинными причинами многих преступлений являются отсутствие возможности для молодого поколения получения достаточного уровня воспитания, культуры и, как следствие, размытые нравственные ценности и ориентиры, - говорится в сообщении СК. - Цель культуры - это преображение народа. И государство должно регулировать эту сферу в той части, чтобы не допускать трансляцию в массы произведений, пропагандирующих деструктивность поведения, насилие, русофобию и другие негативные проявления". В СК пояснили, что "творчество" подобного рода разрушительно отражается на национальной идее и пагубно влияет на подрастающее поколение.

В ближайшее время председатель СК Александр Бастрыкин проведет встречу с депутатом Госдумы, народным артистом России Николаем Бурляевым, который предложил создать Кодекс чести деятелей культуры. "Следственный комитет России полностью разделяет и поддерживает мнение депутата и народного артиста России", - отмечается в сообщении.