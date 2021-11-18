Глава Карелии: решение проблем ЖКХ в Арктике поможет избавиться от дисбаланса в экономике

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Решение проблем ЖКХ в Арктике позволит избавиться от дисбаланса в экономике, для этого требуется завершить программу по переселению людей из аварийного жилья. Об этом сообщил журналистам глава Карелии Артур Парфенчиков после семинара-совещания по вопросу рассмотрения стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

"Сейчас наша задача - максимально быстро закончить второй этап [переселения граждан из аварийного жилья] и приступать к третьему. Третий этап у нас глобальный даже в масштабах страны, тех объемов, наших показателей аварийного жилья, они выглядят очень серьезно и, что особенно важно для нас в целом и в дальнейшем для всей систематизации ЖКХ, у нас практически четвертая часть - это Арктическая зона. Конечно, <...> если такой объем аварийного жилья существует на севере, понятно, дисбаланс экономики, управляемости, достаточно сложный. Но мы с оптимизмом смотрим, <...>, мы будем этот вопрос решать в рамках тех механизмов, которые сегодня существуют для развития Арктики (я говорю про экономику)", - сказал глава республики.

По мнению губернатора Новгородской области Андрея Никитина, среди важных тем развития регионов - вопросы транспортного развития, вопросы эффективного градостроительного планирования. "Это очень серьезная тема, потому что на сегодняшний день активно развиваются агломерации и мегаполисы, но порядка 30% населения России живет в малых городах, рабочих поселках. Очень важно, чтобы те позитивные изменения, которые у нас появляются в больших городах, чтобы они появлялись и в небольших. Новгородская область - небольшой, у нас порядка 600 тыс. человек живет. И половина из них живет в маленьких исторических городах", - сказал Никитин.