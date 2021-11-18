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Умер основатель ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке Роман Каплан

Ему было 83 года

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Основатель нью-йоркского ресторана "Русский самовар" (Russian Samovar) Роман Каплан умер в США на 84-м году жизни. Об этом сообщается в четверг на странице ресторана в Instagram.

"С тяжелым сердцем и великой горечью мы вынуждены сообщить, что Роман Каплан покинул нас", - указывается в сообщении. Согласно публикации, основатель "Русского самовара" умер рано утром в четверг по времени восточного побережья США в Майами (штат Флорида).

Похороны пройдут в Нью-Йорке. Их дата пока не определена.

Каплан - советский и американский литературовед, искусствовед и переводчик. В 1986 году в самом центре Манхэттена открыл ресторан "Русский самовар", позднее пригласил в качестве партнеров известного балетмейстера Михаила Барышникова и лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского (1940-1996). Ресторан пользуется большой популярностью у театралов и деятелей культуры, туристов и представителей русской диаспоры.

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