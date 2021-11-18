Современный экотехнопарк под Липецком позволит закрыть действующий мусорный полигон

ЛИПЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Новый экотехнопарк под Липецком позволит закрыть действующий мусорный полигон "Центролит", куда свозят твердые бытовые отходы из областного центра и прилегающего к нему района. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

"Принято решение о строительстве экотехнопарка в районе села Никольское Липецкого района, что позволит обеспечить исполнение указа президента России о снижении вдвое количества твердых коммунальных отходов, направляемых на полигоны, и максимальном вовлечении отходов во вторичный хозяйственный оборот",- сказали в пресс-службе.

Там добавили, что при выборе места для размещения экотехнопарка специалисты исходили из необходимости создания комплексной системы обращения с отходами, включающей обработку, утилизацию или переработку отходов, а также их размещение. Кроме того, по данным пресс-службы, при выборе участка учитывались экологические и санитарные нормы, в том числе удаленность от населенных пунктов, результаты геологических изысканий, транспортная доступность, отсутствие ограничений, связанных с работой аэродромов.

"При строительстве и эксплуатации экотехнопарка применят современные технологии: изоляция геомембраной тела полигона, система сбора и очистки фильтрата, брикетирование в пленке, которые исключают негативное воздействие на окружающую средство и здоровье населения",- сообщили в пресс-службе, отметив, что сжигания отходов в новом экотехнопарке не предусмотрено.

Как ожидается, экотехнопарк будет принимать отходы из Липецка, а также Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. Возможность поступления отходов из других регионов исключена. "Построят экотехнопарк за счет областного бюджета, что не повлечет увеличения платы для граждан", - подчеркнули в пресс-службе. При этом объект останется в собственности региона, благодаря чему эксплуатировать его будут соответствующие службы и специалисты под контролем обладминистрации.

В пресс-службе напомнили, что сейчас отходы Липецка и Липецкого района свозят на полигон "Центролит", который исчерпал свои возможности и является объектом постоянных жалоб жителей на неприятный запах. "С 2023 года предусмотрен вывод из эксплуатации полигона и его дальнейшая рекультивация",- отметили в пресс-службе.