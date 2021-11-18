Более 100 санитарных автомобилей закупили для больниц Ставрополья с начала года

СТАВРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Более 100 санитарных автомобилей "Нива" и Lada Largus закупили для больниц 26 муниципалитетов Ставропольского края с начала года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Об этом сообщает в четверг министерство здравоохранения края.

"Всего же только в этом году благодаря региональной программе, рассчитанной на пять лет, было закуплено 108 автомобилей на сумму 149,4 млн рублей. В процессе торгов образовалась экономия средств, которая позволит закупить еще дополнительно 58 автомобилей. Сейчас идут конкурсные процедуры. И уже до конца года эти автомобили будут переданы медикам" - пояснил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, слова которого приводит пресс-служба.

Новые автомобили предназначены для доставки пациентов в медучреждения, а также транспортировки медиков и лекарств на дом к больным. "Нивы" снабжены необходимой аппаратурой и укладкой врача, что позволяет оказывать неотложную помощь пациенту в пути следования.

"Санитарные Lada Largus существенно отличаются от базовой модели. В этих автомобилях имеется отдельный медицинский салон - со своей фильтровентиляционной установкой, отдельным кондиционером, отопителем и блоком климат-контроля", - добавили в пресс-службе.