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Новым детским омбудсменом Калужской области стала бывшая замглавы Калуги

Ирина Агеева 20 лет работала в региональных органах власти, курирующих это направление, принимала участие в организации помощи семье и детям, развивала детский туризм, молодежное волонтерское движение

КАЛУГА, 18 ноября. /ТАСС/. Уполномоченным по правам ребенка в Калужской области стала Ирина Агеева, которая ранее занимала пост заместителя городского главы Калуги по вопросам социальной сферы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Законодательного собрания Калужской области.

"Сегодня на заседании сессии депутаты Законодательного собрания Калужской области избрали уполномоченного по правам ребенка в Калужской области. Новым детским омбудсменом стала Ирина Агеева", - сказали в пресс-службе.

Последние 20 лет Агеева работала в органах государственной власти Калужской области, курирующих это направление, а также принимала участие в организации помощи семье и детям, развивала детский туризм, молодежное волонтерское движение. "Важнейшим направлением своей работы на ближайшие пять лет она считает содействие духовному и нравственному развитию детей, создание условий для физического и интеллектуального становления личности ребенка", - добавили в пресс-службе. 

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