Информационное агентство Таджикистана Ховар поздравило ТАСС с открытием корпункта на МКС

ДУШАНБЕ, 18 ноября. /ТАСС/. Национальное информационное агентство Таджикистана Ховар поздравило коллег из ТАСС с открытием корпункта на Международной космической станции (МКС).

"От имени коллектива Национального информационного агентства Таджикистана Ховар и от себя лично поздравляю своих коллег-тассовцев с открытием постоянного представительства на Международной космической станции", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг директор Ховар Саидали Сиддик.

Он отметил многолетнее взаимодействие между информационными агентствами Таджикистана и России. "Надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжено и впредь, достигая еще более качественного уровня", - подчеркнул Сиддик. Он пожелал ТАСС "безоблачного неба, удачных полетов и достижения новых космических высот".

В среду генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подписали меморандум о сотрудничестве, подразумевающий реализацию совместного проекта. ТАСС станет первым из мировых СМИ, открывшим свое постоянное представительство на орбите. Первым корреспондентом агентства в космосе станет Герой России, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах ТАСС, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях. Как отметил Михайлов, ТАСС всегда стремится быть там, где новости, и отметил, что агентство представлено во всех регионах России и в более чем 60 странах, а теперь предметом его информационной экспансии станет космос.