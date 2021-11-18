В Якутии создадут инновационный научно-технологический центр

ЯКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Инновационный научно-технологический центр создадут в Якутии, идею поддержал министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики по итогам совещания по вопросам создания инновационной экосистемы в Якутии, которое провел вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Якутия - безусловный лидер в сфере IT на Дальнем Востоке. Но мы видим возможность усилить позиции всего региона на IT-сцене Азиатско-Тихоокеанского региона за счет синергии между такими мощными центрами, как Северо-Восточный федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет, между креативным и высокотехнологичным бизнесом Якутии. Мы развиваем такие механизмы поддержки высокотехнологичных проектов, как Инновационно-технологический центр на острове Русский. В Якутии есть все условия, чтобы здесь появился свой инновационный научно-технологический центр, и они работали в связке", - приводит пресс-служба слова Чекункова.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, в центре будут заниматься разработками в сфере IT-технологий и биотехнологий.

В секторе высоких технологий в Якутии работают более 3,5 тыс. человек. Три года назад показатель составлял 1,5 тыс. Задача к 2024 году - выйти на 10 тыс. человек.

В сентябре на Восточном экономическом форуме министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время доклада президенту России Владимиру Путину попросил рассмотреть распространение инновационного научно-технологического центра в трех городах Дальневосточного федерального округа - Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске.

В России существуют четыре подобных центра: "Сириус" в Сочи, "Воробьевы горы" и "Долина Менделеева" в Москве, а также "Русский" во Владивостоке. Это территории для развития высокотехнологичного бизнеса и продвижения отечественных наукоемких продуктов и технологий. Главными преимуществами таких "технологических долин" являются налоговые и другие преференции.