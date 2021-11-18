В Москве планируют снизить количество вредных веществ на 30% к 2030 году

МОСКВА, 18 ноября./ТАСС/. Количество вредных веществ в воздухе Москвы планируют снизить на 30% к 2030 году. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"За 10 лет концентрация основных загрязняющих веществ в Москве снизилась около двух раз по разным показателям. Это говорит о том, что есть меры, которые принимаются руководством Московской области и Москвы для улучшения качества воздуха. <...> В стратегии до 2030 года мы планируем снизить количество вредных веществ еще на 30%", - сказал Кульбачевский.

В свою очередь зампред правительства - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин отметил, что в регионе общий объем выбросов предприятий в атмосферу должен сократиться на 10% уже в следующем году.

"У нас тоже идут определенные улучшения. Мы планируем, что общий объем выбросов предприятий Подмосковья в атмосферу сократится на 10% в следующем году. В более долгосрочном прогнозе мы ставим так же - порядка 30%, но за более сжатый период. У нас ситуация несколько более комфортная, так как больше лесов", - рассказал журналистам Разин.